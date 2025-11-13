В Перми скончался экс-уполномоченный по правам человека Павел Миков

Павел Миков, который занимал должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае, скончался, сообщил Игорь Сапко.
Омбудсмен написал о кончине общественника на своей странице в социальных сетях. Они познакомились ещё когда он занимал должность главы города, А Павел Миков — уполномоченного по правам ребёнка в регионе. Позже он стал защищать не только детей, но и взрослых.
«Он обладал огромным опытом работы с детьми и молодежью, искренностью и неизменной гражданской активностью. Павел Владимирович всегда стремился к публичному обсуждению проблем прав человека, отличался своей открытостью и человечностью», — написал Игорь Сапко.
Напомним, Павел Миков покинул пост омбудсмена Пермского края в 2022 году. После он занял должность директора колледжа «Оникс», а в июле 2024 года поделился, что стал экскурсоводом.