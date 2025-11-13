Софья Самоделкина выступит в Казахстане

Помимо Самоделкиной, на лед выйдут другие ведущие фигуристы страны. В их числе: Диас Джиренбаев, Анна Санникова, Никита Кривошеев, Вероника Ким. Об этом передает казахстанский союз фигурного катания на своей странице в Instagram.