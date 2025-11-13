Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Софья Самоделкина выступит в Казахстане

В декабре 2025 года лучшая фигуристка Казахстана выступит в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 по 15 декабря в областном центре Павлодарской области будет проходить чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию.

Помимо Самоделкиной, на лед выйдут другие ведущие фигуристы страны. В их числе: Диас Джиренбаев, Анна Санникова, Никита Кривошеев, Вероника Ким. Об этом передает казахстанский союз фигурного катания на своей странице в Instagram.

Увидеть выступления фигуристов можно будет в ледовом дворце «Астана».

«Вход свободный. Приходите поддержать наших фигуристов!» — говорится в сообщении.

12 ноября казахстанка Софья Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала Игр исламской солидарности в Эр-Рияде. Спортсменка завоевала золотую медаль в плавании.