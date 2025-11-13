Софья Самоделкина выступит в Казахстане

Так, с 12 по 15 декабря в областном центре Павлодарской области будет проходить чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию.
Помимо Самоделкиной, на лед выйдут другие ведущие фигуристы страны. В их числе: Диас Джиренбаев, Анна Санникова, Никита Кривошеев, Вероника Ким. Об этом передает казахстанский союз фигурного катания на своей странице в Instagram.
Увидеть выступления фигуристов можно будет в ледовом дворце «Астана».
«Вход свободный. Приходите поддержать наших фигуристов!» — говорится в сообщении.
12 ноября казахстанка Софья Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала Игр исламской солидарности в Эр-Рияде. Спортсменка завоевала золотую медаль в плавании.