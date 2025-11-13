В Ростове может появиться новый для России вид рака

В реках западной части Крыма ученые обнаружили мраморного рака, который может появиться и в Ростове. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Крым.
Исследования проводились с 2022 по 2024 годы и подтвердили существование инвазивного мраморного рака Procambarus fallax в водоемах полуострова.
— Крымские особи имеют тот же гаплотип, что и инвазивная субпопуляция, в настоящее время отмеченная в водах Швеции, Японии и на Мадагаскаре, — рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Марин.
Инвазивный вид выдерживает низкий уровень кислорода и кратковременные похолодания. В декабре 2022 года его заметили в крымских водоемах, которые зимой замерзают.
Ученые предполагают, что мраморный рак распространился благодаря перелетным птицам, таким как, например, лебеди-шипуны и утки. Птицы могут переносить молодь рака или яйца на лапах, растениях или перьях. При этом европейская субпопуляция представлена самками, которые могут размножаться без самцов.
Мраморные раки способны жить при среднегодовой температуре около +12. Поэтому, вероятно, их можно встретить или ожидать распространения в Анапе, Туапсе, Краснодаре, Сочи и даже более прохладном Ростове.
