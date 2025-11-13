Достижение мира на Украине возможно лишь при условии изменения западными лидерами своего подхода к РФ. Об этом пишет издание Strategic Culture.
«Очевидно, что санкции не могут остановить конфликт на Украине. Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя», — передает издание.
По оценке авторов материала, западные санкции против РФ оказались неэффективными, а попытки изъять российские активы в пользу Киева лишь подтверждают, что ЕС сам создал для себя безвыходную ситуацию.
Напомним, что ранее Москва не раз подчеркивала, что вводимые против нее санкции — неэффективны. Так, накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал очередной пакет санкции ЕС против РФ. Российский лидер отметил, что подобные ограничения не окажут существенного влияния на состояние экономики страны.