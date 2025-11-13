Ричмонд
На дорогах Уфы и Белебея стартовали спецоперации «Грузовой автомобиль»

Госавтоинспекция Башкирии проводит проверки грузового транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 13 ноября, главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о начале в городах республики плановых проверок водителей грузового транспорта.

Рано утром в Белебее, на улице Советской, инспекторы ДПС приступили к массовым проверкам в рамках специализированного рейда «Грузовой автомобиль». Одновременно аналогичные мероприятия проходят в Уфе на улицах Заки Валиди и Сельская Богородская.

Владимир Севастьянов добавил, что просит всех автомобилистов отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

