На дорогах Уфы и Белебея стартовали спецоперации «Грузовой автомобиль»

В четверг, 13 ноября, главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о начале в городах республики плановых проверок водителей грузового транспорта.
Рано утром в Белебее, на улице Советской, инспекторы ДПС приступили к массовым проверкам в рамках специализированного рейда «Грузовой автомобиль». Одновременно аналогичные мероприятия проходят в Уфе на улицах Заки Валиди и Сельская Богородская.
Владимир Севастьянов добавил, что просит всех автомобилистов отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.
