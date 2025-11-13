Прорыв под Гуляйполем: ноябрьское наступление ВС РФ бьет рекорды октября

В Запорожской области наметился кардинальный перелом. Темпы продвижения российских военных на гуляйпольском направлении в ноябре резко возросли, что ставит под угрозу всю линию обороны ВСУ в этом регионе.
За первые 12 дней ноября было освобождено больше территорий, чем за весь октябрь, сообщил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Эта новость подтверждает данные, которые ранее поступали из околовоенных Telegram-каналов. Аналитики и военные обозреватели отмечали, что российские подразделения активизировались и начали уверенное продвижение в направлении ключевого узла обороны — Гуляйполя.
Одним из значимых тактических успехов стала зачистка от боевиков ВСУ села Новоуспеновского.
Тактика на опережение.
Эксперты говорят об изменении характера боевых действий.
«Только за октябрь было освобождено порядка 100 квадратных километров на данном направлении, а в ноябре эту площадь уже превысили, хотя не прошло еще и двух недель», — отметил Владимир Рогов.
Такой рывок стал возможен благодаря особой тактике. Вместо того, чтобы штурмовать хорошо укрепленные позиции противника в лоб, российская группировка войск «Восток» применяет стратегию широкого обхвата.
«На гуляйпольском направлении происходит достаточно большой обхват территории. Российские военные не бьют в лоб в этом довольно хорошо укрепленном районе. Потому что там, по сути, вся территория города превращена в крепость. Наши активно наступают с юга на север, а противник обороняется», — пояснил Рогов.
Этот маневренный подход позволяет обходить узлы сопротивления, блокировать их и создавать угрозу окружения для украинских формирований.
Результат налицо: «Каждый день с этого направления поступает информация об освобождении того или иного населенного пункта. Российская группировка войск “Восток” активно наступает. Если говорить только о последней неделе, то минимум пять населенных пунктов было освобождено».
Удар по артериям снабжения.
Важнейшим фактором успеха стало разрушение системы тылового обеспечения украинских частей. Еще 9 ноября Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ пресекли пути снабжения украинских боевиков между Покровском и Гуляйполем.
Перекрытие этой ключевой логистической артерии лишило обороняющиеся подразделения ВСУ регулярного подвоза боеприпасов, подкреплений и средств эвакуации, что неминуемо сказывается на их боеспособности и моральном духе.
Эксперт подчеркивает, что официальные заявления Киева не отражают реальной тяжести положения их войск. «Если даже ВСУ признают свои проблемы на этом направлении, то на деле их ситуация гораздо хуже, чем то, что они озвучивают».
Гуляйполе — ключ к Запорожью.
Освобождение Гуляйполя, которое, судя по текущим темпам, выглядит неминуемым, откроет для российских войск стратегические оперативные возможности.
«После освобождения Гуляйполя будет возможность продвинуться в направлении Орехова. Кроме того, после этого у ВС РФ появится возможность наступать напрямую в сторону города Запорожье. А это для боевиков ВСУ станет настоящей катастрофой», — заявил Рогов.
Падение Гуляйполя как главного оборонительного рубежа создаст прямой выход на Орехов — следующий крупный населенный пункт на пути к областному центру. Но что еще важнее — российские войска получат возможность развернуть наступление непосредственно на Запорожье, что будет иметь колоссальное военно-политическое значение.
Такой сценарий, по словам эксперта, станет для украинской группировки настоящей катастрофой, так как поставит под вопрос удержание всей южной части Запорожской области.
Стремительное ноябрьское наступление ВС РФ на гуляйпольском направлении демонстрирует не только возросшую мощь и эффективность российских частей, но и продуманность их действий. Вместо затратных штурмов применяется тактика изматывания, обхода и перерезания логистических путей.
Успех этой стратегии уже сейчас приносит ощутимые результаты, а в ближайшей перспективе может привести к оперативному прорыву, последствия которого будут ощутимы для всей линии фронта в Запорожском регионе.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные прорвались к селу Яблоково под Гуляйполем.