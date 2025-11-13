Прорыв под Гуляйполем: ноябрьское наступление ВС РФ бьет рекорды октября

«На гуляйпольском направлении происходит достаточно большой обхват территории. Российские военные не бьют в лоб в этом довольно хорошо укрепленном районе. Потому что там, по сути, вся территория города превращена в крепость. Наши активно наступают с юга на север, а противник обороняется», — пояснил Рогов.