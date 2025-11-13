Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призрак бывшего возлюбленного женщины набросился на ее нового мужчину во сне

Британская журналистка Шарлотт Криппс рассказала Daily Mail, что после смерти возлюбленного столкнулась с паранормальными событиями.

Британская журналистка Шарлотт Криппс рассказала Daily Mail, что после смерти возлюбленного столкнулась с паранормальными событиями.

Прошло 11 лет с того момента, как её бывший партнер решил уйти из жизни, но, по словам Шарлотт, его дух будто бы продолжал вмешиваться в её нынешние отношения. Она утверждает, что призрак однажды толкнул её нового спутника жизни, когда тот лежал в её кровати, и именно после этого она поверила в существование загробного мира, хотя раньше сомневалась.

Чтобы избавиться от присутствия покойного, Криппс пригласила экстрасенса Амариллис Фрейзер. Она сказала, что действительно ощущает дух бывшего партнера, и провела ритуал, который должен помочь ему перейти дальше.

По словам журналистки, странных явлений стало меньше, хотя свет в её комнате всё ещё иногда включается сам по себе.

Криппс воспитывает двух дочерей, появившихся благодаря замороженной сперме покойного партнера, и говорит, что теперь чувствует себя спокойнее.

Читайте также: Выяснилось, что бензин в России впервые подешевел после долгого роста цен.