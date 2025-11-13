Призрак бывшего возлюбленного женщины набросился на ее нового мужчину во сне

Прошло 11 лет с того момента, как её бывший партнер решил уйти из жизни, но, по словам Шарлотт, его дух будто бы продолжал вмешиваться в её нынешние отношения. Она утверждает, что призрак однажды толкнул её нового спутника жизни, когда тот лежал в её кровати, и именно после этого она поверила в существование загробного мира, хотя раньше сомневалась.