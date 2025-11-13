Электрички превратят в наземное метро

Господина Бурмистрова поддержал транспортный аналитик Владислав Булгаков. По его словам, снижение цен на пригородные поезда для пассажиров, которые едут на большие расстояния, может достичь 40%. В то же время, несмотря на нововведения, в случае с электричками сохранится проблема со временем их движения. «Перерывы на Пушкинском направлении могут быть и два, и три часа, из-за чего без корректировки расписания наземного метро не выйдет», — объяснил транспортный аналитик.