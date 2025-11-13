Дирекция обоснует трамваи

Не менее знаковым для улучшения транспортного сообщения между городом и областью власти двух регионов называют реконструкцию участка железной дороги Сертолово — Левашово с последующим строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Сертолово». На этой же пресс-конференции председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк в очередной раз выразил надежду, что проектные решения по реконструкции объекта будут переданы в госэкспертизу в ближайшее время — первом квартале 2026 года. По его словам, со своей стороны Ленобласть выполнила все необходимые подготовительные работы. А господин Громов добавил, что дирекция тоже внесла вклад в подготовку ТПУ «Сертолово», увязав проектные решения по ТПУ с проектом реконструкции Выборгского шоссе, что существенно снизит в будущем финансовые затраты на перекладку инженерных сетей в связи со строительством узла.