Самый долгий в истории шатдаун завершился в США

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, который завершил самый продолжительный в истории страны шатдаун — приостановку работы федеральных ведомств. Об этом сообщили американские СМИ. Документ, ранее одобренный обеими палатами конгресса, предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу госучреждений, простаивавших более 40 дней.
Кризис стал результатом затяжного противостояния между республиканцами и демократами. Последние отказались одобрять проект бюджета, так как тот не предусматривал продление субсидий в рамках программы Obamacare, срок действия которой истекает в конце 2025 года.
В течение предыдущих семи лет Соединенные Штаты избегали масштабных шатдаунов, ограничиваясь частичными остановками работы правительства. Тогда конгрессмены успевали принимать временные бюджетные резолюции и продолжали переговоры по основному документу.
На этот раз компромисса достичь не удалось. В сенате не хватило голосов для утверждения временной резолюции: для преодоления процедурных барьеров требовалось 60 голосов, но республиканцы смогли собрать лишь 53, при этом один из них выступил против. Демократы настаивали на включении в закон продления программы Obamacare, передает CNN.
9 ноября в сенате американского Конгресса прошло голосование по поводу законопроекта, направленного на возобновление работы федерального правительства США. До этого документ уже одобрили в Палате представителей. Он предусматривает выделение финансирования на работу федерального правительства до 21 ноября.