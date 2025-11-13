В Красноярске презентовали комикс об умении правильно оказать первую помощь

В Красноярске презентовали комикс о важности оказания первой помощи.
Презентация состоялась на медиафоруме в Красноярске. Комикс под названием «Петя, мальчик с аптечкой» рассказывает про 12-летнего мальчика Петю, проживающего в Красноярске.
«По сюжету комикса у Пети папа, участник специальной военной операции, пришёл в отпуск домой и решил обучить своего сына оказанию первой помощи. Собрал аптечку настоящую. Петя научился всему, что ему рассказал папа», — пишет издание Sibnovosti.ru.
В дальнейшем Петя начинает реально помогать людям, благодаря чему ребята начинают его уважать, гордиться им, дружить с ним.
В этот комикс авторы заложили алгоритм использования, например, турникета, или оказания первой помощи при ожоге, рассказали, как согреть человека в случае гипотермии.
Через комикс авторы попытались в доступной форме рассказать о культуре безопасности.
Ранее в Красноярске представили этнокомиксы «Ожившие легенды Севера».