В Красноярске презентовали комикс об умении правильно оказать первую помощь

«По сюжету комикса у Пети папа, участник специальной военной операции, пришёл в отпуск домой и решил обучить своего сына оказанию первой помощи. Собрал аптечку настоящую. Петя научился всему, что ему рассказал папа», — пишет издание Sibnovosti.ru.