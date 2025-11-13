Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске презентовали комикс об умении правильно оказать первую помощь

Комикс под названием «Петя, мальчик с аптечкой» рассказывает про 12-летнего мальчика Петю, который научился оказывать первую помощь.

Источник: ОНФ

В Красноярске презентовали комикс о важности оказания первой помощи.

Презентация состоялась на медиафоруме в Красноярске. Комикс под названием «Петя, мальчик с аптечкой» рассказывает про 12-летнего мальчика Петю, проживающего в Красноярске.

«По сюжету комикса у Пети папа, участник специальной военной операции, пришёл в отпуск домой и решил обучить своего сына оказанию первой помощи. Собрал аптечку настоящую. Петя научился всему, что ему рассказал папа», — пишет издание Sibnovosti.ru.

В дальнейшем Петя начинает реально помогать людям, благодаря чему ребята начинают его уважать, гордиться им, дружить с ним.

В этот комикс авторы заложили алгоритм использования, например, турникета, или оказания первой помощи при ожоге, рассказали, как согреть человека в случае гипотермии.

Через комикс авторы попытались в доступной форме рассказать о культуре безопасности.

Ранее в Красноярске представили этнокомиксы «Ожившие легенды Севера».