Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучена новая причина исчезновения семьи Усольцевых в тайге: молния могла сыграть не последнюю роль

Турист Тайганавт: Исчезновение Усольцевых, вероятно, связано с ударом молнии.

Источник: Комсомольская правда

Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге в Красноярске. Турист, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт считает, что молния могла сыграть не последнюю роль в этом деле.

Турист сообщил, что его друг отправился в поход в места, где пропали Усольцевы. Неожиданно начался дождь, в гору ударила молния. Его друг получил сильные ожоги, а девушку спасти не удалось. По словам тревел-блогера, похожее могло произойти с Усольцевыми.

«Выходили в поход они при хорошей погоде. Невозможно было предугадать, что так произойдет», — рассказал турист в интервью «Лента.ру».

Ранее KP.RU сообщил, что основной версией исчезновения Усольцевых является несчастный случай. Все конспирологические версии, связанные якобы с побегом супругов из страны, отметаются. Но следователи пока не могут обнаружить тела членов семьи, пропавших в тайге в Красноярском крае.