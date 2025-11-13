Озвучена новая причина исчезновения семьи Усольцевых в тайге: молния могла сыграть не последнюю роль

Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге в Красноярске. Турист, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт считает, что молния могла сыграть не последнюю роль в этом деле.
Турист сообщил, что его друг отправился в поход в места, где пропали Усольцевы. Неожиданно начался дождь, в гору ударила молния. Его друг получил сильные ожоги, а девушку спасти не удалось. По словам тревел-блогера, похожее могло произойти с Усольцевыми.
«Выходили в поход они при хорошей погоде. Невозможно было предугадать, что так произойдет», — рассказал турист в интервью «Лента.ру».
Ранее KP.RU сообщил, что основной версией исчезновения Усольцевых является несчастный случай. Все конспирологические версии, связанные якобы с побегом супругов из страны, отметаются. Но следователи пока не могут обнаружить тела членов семьи, пропавших в тайге в Красноярском крае.