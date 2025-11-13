Президент Финляндии Стубб допустил возможность возобновления диалога с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков выразил сомнение в искренности позиции финского лидера. По его мнению, Стубб старается сохранить двойственную линию поведения, публично демонстрируя стремление к миру, но при этом обсуждая с союзниками агрессивные сценарии против России. Политик предположил в своем Telegram-канале, что таким образом президент Финляндии пытается укрепить личные связи с лидером США Дональдом Трампом, с которым у него дружеские отношения, и одновременно снизить напряженность в финском обществе на фоне подготовки Европы к возможному военному конфликту.