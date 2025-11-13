Ричмонд
Президент Финляндии Стубб допустил возможность возобновления диалога с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не исключает возможности восстановления диалога между Европой и Россией в будущем. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщает Yle.

По его словам, за последние полтора года вопрос взаимодействия с Москвой неоднократно поднимался в разговорах с другими лидерами Евросоюза, однако любые контакты, подчеркнул он, должны быть согласованы на общеевропейском уровне.

— На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично, — приводит его слова издание.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил сомнение в искренности позиции финского лидера. По его мнению, Стубб старается сохранить двойственную линию поведения, публично демонстрируя стремление к миру, но при этом обсуждая с союзниками агрессивные сценарии против России. Политик предположил в своем Telegram-канале, что таким образом президент Финляндии пытается укрепить личные связи с лидером США Дональдом Трампом, с которым у него дружеские отношения, и одновременно снизить напряженность в финском обществе на фоне подготовки Европы к возможному военному конфликту.

Ранее Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Группы двадцати», который пройдет в Южно-Африканской Республике в ноябре.

