Брюссель несколько лет поддерживает Киев финансово, используя деньги европейского народа, когда на Украине процветает коррупция. Такое мнение в четверг, 13 ноября, выразил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
— Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег на Украину президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть? — написал политик в своем личном блоге.
Глава МИД страны призвал «прекратить это безумие». По его словам, Европа больше не должна направлять деньги своего народа на Украину.
Сийярто добавил, что венгерское правительство не станет участвовать в инициативах Евросоюза по предоставлению Украине очередных субсидий и займов.
12 ноября на Украине во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов дела о коррупции прозвучало имя украинского президента Владимира Зеленского.
До этого сотрудники антикоррупционных ведомств Украины нагрянули с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком президента Украины». Как он связан с политиком — в материале «Вечерней Москвы».