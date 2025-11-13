Ричмонд
Лукойл обратился к Минфину США по поводу введенных санкций: идут сложные переговоры

Reuters: ЛУКОЙЛ попросил США об отсрочке по санкциям.

Источник: Комсомольская правда

Лукойл обратился к Минфину США с вопросом о введенных санкциях. Сейчас между компанией и представителями Вашингтона идут сложные переговоры. Об этом пишет издание Reuters.

«Лукойл попросил Минфин США о продлении крайнего срока для завершения операций после введения санкций. Компании нужно больше времени для выполнения существующих обязательств и изучения предложений по поводу своих активов», — говорится в материале иностранного издания.

США ввели санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, дав месяц на сворачивание операций. Компания объявила о продаже зарубежных активов, но сделка с Gunvor сорвалась из-за американского Минфина. Несколько европейских стран, включая Румынию и Молдову, заинтересованы в покупке активов. «Лукойл» рискует потерять активы на 14 млрд евро.

Ранее KP.RU сообщил, что США начали ужесточать санкции против России. Это произошло из-за смены риторики президента Дональда Трампа по украинскому вопросу. Но возможности Вашингтона не безграничны. США говорят, что не знают, как еще можно надавить на РФ.

