Лукойл обратился к Минфину США по поводу введенных санкций: идут сложные переговоры

Ранее KP.RU сообщил, что США начали ужесточать санкции против России. Это произошло из-за смены риторики президента Дональда Трампа по украинскому вопросу. Но возможности Вашингтона не безграничны. США говорят, что не знают, как еще можно надавить на РФ.