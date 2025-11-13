Овчинский: началось строительство двух домов в Рязанском и Выхино-Жулебино

В районах Рязанский и Выхино-Жулебино начались строительные работы на двух площадках для возведения новых жилых домов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Новые жилые комплексы будут расположены по адресам: Самаркандский бульвар, участок 15/5, и 4-й Вешняковский проезд, участок 5/1.
«На Самаркандском бульваре начали возводить двухсекционный жилой комплекс общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных жителей адаптируют шесть квартир — там будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрят специальные поручни. Сейчас на участке возводят надземную часть новостройки», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
В 4-м Вешняковском проезде планируется построить жилой комплекс с тремя секциями различной этажности общей площадью более 16 тысяч квадратных метров, который будет включать 152 квартиры, из которых четыре предназначены для маломобильных граждан. На данный момент на этом участке осуществляется разработка котлована.
Оба жилых комплекса будут построены в районах с развитой инфраструктурой, где рядом находятся станции метро, школы, детские сады, поликлиники и больницы, а также крупные лесопарковые зоны.
Возле дома на Самаркандском бульваре будут созданы две детские и одна спортивная площадка, а в 4-м Вешняковском проезде — две детские и две спортивные площадки. Также предусмотрены зоны отдыха, а прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала о начале строительства жилого комплекса по реновации в Лефортово в Юго-Восточном административном округе, общей площадью более 19 тысяч квадратных метров. Этот комплекс разместится по адресу: улица Шепелюгинская, участок 14, на месте снесенного дома № 14. В настоящее время на объекте завершены монолитные работы одной секции, и продолжается возведение конструкций надземных этажей другой секции.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы реализации данной программы в два раза.