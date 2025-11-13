Овчинский: началось строительство двух домов в Рязанском и Выхино-Жулебино

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала о начале строительства жилого комплекса по реновации в Лефортово в Юго-Восточном административном округе, общей площадью более 19 тысяч квадратных метров. Этот комплекс разместится по адресу: улица Шепелюгинская, участок 14, на месте снесенного дома № 14. В настоящее время на объекте завершены монолитные работы одной секции, и продолжается возведение конструкций надземных этажей другой секции.