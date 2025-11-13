Небесное шоу планетарного масштаба: третий выброс солнечной плазмы подарил Земле сильнейшие полярные сияния

Накануне астрономами было зафиксировано необычное явление на Солнце. Мощная вспышка буквально «поглотила» огромный солнечный протуберанец, который представляет собой огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва.