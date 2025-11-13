Небесное шоу планетарного масштаба: третий выброс солнечной плазмы подарил Земле сильнейшие полярные сияния

К Земле подошел третий мощный выброс солнечной плазмы, спровоцировавший самые интенсивные полярные сияния за последнее десятилетие. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
Ученые отметили, что уникальное астрономическое явление можно наблюдать на необычно низких широтах, начиная с 45-й параллели. Полярный овал — область максимальной интенсивности сияний — уже сместился над территорией Европы и Канады.
«Пришёл третий выброс излучения. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний. Увидеть шанс, начиная с широты 45 градусов», — говорится в сообщении исследователей.
Специалисты добавили, что, возможно, у наблюдателей еще останется возможность застать остаточные явления этого природного феномена до восхода солнца.
Накануне астрономами было зафиксировано необычное явление на Солнце. Мощная вспышка буквально «поглотила» огромный солнечный протуберанец, который представляет собой огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва.