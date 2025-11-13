Ричмонд
Психотерапевт Боголюбова назвала главную ошибку россиян при толковании сновидений

Психоаналитический психотерапевт Аля Боголюбова рассказала, что сны нельзя расшифровывать по универсальному словарю символов. По ее словам, каждое сновидение — это личный язык бессознательного, в котором образы связаны с индивидуальными переживаниями и воспоминаниями.

Эксперт подчеркнула, что один и тот же символ может иметь противоположные значения. Например, снег для одних ассоциируется с покоем и чистотой, а для других — с одиночеством и холодом.

Боголюбова объяснила, что готовые трактовки создают иллюзию ясности и мешают человеку услышать собственные чувства. Даже архетипы, описанные Карлом Юнгом, по ее словам, проявляются по-разному в зависимости от личного опыта и внутреннего состояния.

Психотерапевт добавила, что понять смысл сна можно только через самоанализ. Она подчеркнула: важно не искать внешние объяснения, а спрашивать себя, что тот или иной образ значит именно в контексте своей жизни, передает «Лента.ру».

Ранее сомнолог и кардиолог сети клиник «Семейная» Ксения Семченко объяснила, что с возрастом качество сна ухудшается — он становится поверхностным и прерывистым. Особенно сокращается фаза глубокого сна, отвечающая за восстановление организма. Из-за этого даже после долгого отдыха пожилые люди часто не чувствуют себя бодрыми.