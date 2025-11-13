В Башкирии зафиксировали самое значительное снижение кредитования

В Башкирии за последний год резко сократилось количество оформленных потребительских займов. Согласно информации Национального бюро кредитных историй («НБКИ»), показатель упал на 10,2%, что является самым большим снижением среди 20 ведущих регионов.
Данные показывают, что с октября 2024 по октябрь 2025 года жители республики заключили 45,6 тысячи кредитных договоров. Если сравнивать с предыдущим аналогичным периодом, когда было оформлено 50,8 тысячи займов, разница составляет 5,2 тысячи договоров.
Похожая ситуация сложилась только в Хабаровском крае, где объем кредитования уменьшился на 10,1%. При этом в соседней Оренбургской области зафиксировали противоположную динамику: там число выданных кредитов, напротив, выросло на 8,4%.
