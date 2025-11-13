Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск и Москва обсудили услуги связи после введения в РФ суточной блокировки

Минск и Москва подняли вопрос особенностей услуг мобильной связи, в том числе для логистики.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская и российская стороны обсудили услуги мобильной связи после введения в России суточной блокировки. Подробнее рассказали в посольстве Беларуси в России.

В частности, на заседании межведомственной рабочей группы с участием посла Беларуси в России Александра Рогожника, а также представителей профильных министерств и ведомств обеих стран и Посткома Союзного государства обсуждался вопрос равных прав граждан.

— Особое внимание было уделено особенностям предоставления услуг мобильной связи, в том числе для нужд логистики, — прокомментировали в диппредставительстве.

Еще обсуждались меры для упрощению процедур прохождения погранконтроля белорусами в российских аэропортах. Также на повестке было обеспечение равными правами в медицине, высшем образовании, транспорте и спорте.

Посол Беларуси подчеркнул важность соблюдения союзной нормативно-правой базы, гарантирующей равные права граждан двух государств.

Ранее мы писали о том, что Россия вводит суточную блокировку интернета и СМС в роуминге — это затронет и белорусов: «Как только “белорусский номер” зарегистрируется в российской сети, интернет и СМС будут заблокированы».

После компромисс был найден по ряду белорусских сим-карт из-за 24-часовой блокировки в РФ.

Недавно также стало известно, что Минсвязи Беларуси работает над снятием ограничения интернета при въезде в Россию.

Еще мы писали, что Беларусь может погасить часть госдолга за счет финансовой помощи России.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше