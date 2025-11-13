Минск и Москва обсудили услуги связи после введения в РФ суточной блокировки

Белорусская и российская стороны обсудили услуги мобильной связи после введения в России суточной блокировки. Подробнее рассказали в посольстве Беларуси в России.
В частности, на заседании межведомственной рабочей группы с участием посла Беларуси в России Александра Рогожника, а также представителей профильных министерств и ведомств обеих стран и Посткома Союзного государства обсуждался вопрос равных прав граждан.
— Особое внимание было уделено особенностям предоставления услуг мобильной связи, в том числе для нужд логистики, — прокомментировали в диппредставительстве.
Еще обсуждались меры для упрощению процедур прохождения погранконтроля белорусами в российских аэропортах. Также на повестке было обеспечение равными правами в медицине, высшем образовании, транспорте и спорте.
Посол Беларуси подчеркнул важность соблюдения союзной нормативно-правой базы, гарантирующей равные права граждан двух государств.
Ранее мы писали о том, что Россия вводит суточную блокировку интернета и СМС в роуминге — это затронет и белорусов: «Как только “белорусский номер” зарегистрируется в российской сети, интернет и СМС будут заблокированы».
После компромисс был найден по ряду белорусских сим-карт из-за 24-часовой блокировки в РФ.
Недавно также стало известно, что Минсвязи Беларуси работает над снятием ограничения интернета при въезде в Россию.
Еще мы писали, что Беларусь может погасить часть госдолга за счет финансовой помощи России.