Эксперт Виноградов рассказал, какие ошибки допускают россияне в трудовой книжке

Ошибки в трудовой книжке могут привести к снижению пенсионных выплат, заявил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он отметил, что потеря даже нескольких месяцев стажа напрямую влияет на размер пенсии, поскольку за этот период не начисляются страховые взносы и, соответственно, пенсионные баллы.
По словам эксперта, чаще всего проблемы возникают из-за неправильных дат приема и увольнения. Это связано с тем, что информация нередко переносится со старых документов, где надписи плохо читаются из-за выцветших чернил или неразборчивого почерка.
Виноградов подчеркнул, что ошибочное сокращение названия организации или должности также может сделать запись недействительной. Например, указание аббревиатуры «МУП» вместо полного названия «Муниципальное унитарное предприятие». К распространенным недочетам он отнес и нечеткие печати.
Юрист посоветовал регулярно проверять трудовую книжку, чтобы своевременно выявлять неточности. Он добавил, что исправление ошибок может оказаться затруднительным, особенно если компания-работодатель уже ликвидирована или прошла реорганизацию, передает «КП».
Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсий по старости в 2026 году возрастет почти на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом.