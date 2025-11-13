Эксперт Виноградов рассказал, какие ошибки допускают россияне в трудовой книжке

Ошибки в трудовой книжке могут привести к снижению пенсионных выплат, заявил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он отметил, что потеря даже нескольких месяцев стажа напрямую влияет на размер пенсии, поскольку за этот период не начисляются страховые взносы и, соответственно, пенсионные баллы.