Прокуратура Ленобласти добивается возврата в госсобственность 156 га леса

Прокуратура Ленинградской области ведет работу по возврату в федеральную собственность 156 га земель лесного фонда.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующие представления прокурора региона Сергея Жуковского были удовлетворены Третьим кассационным судом общей юрисдикции, сообщили в ведомстве.

Суд отменил ранее принятые акты Ленинградского областного и Второго апелляционного судов, которые отказали в удовлетворении заявлений надзорного ведомства. Прокуратура оспаривала положения генпланов Заневского и Юкковского городских поселений во Всеволожском районе, разрешавшие перевод 101,7 га и 54,86 га леса соответственно в земли населенных пунктов под ИЖС.

Кассационный суд направил дела на новое рассмотрение в Леноблсуд. Вопрос возврата спорных территорий в категорию земель лесного фонда остается на контроле у прокурора региона.