Прокуратура Ленобласти добивается возврата в госсобственность 156 га леса

Суд отменил ранее принятые акты Ленинградского областного и Второго апелляционного судов, которые отказали в удовлетворении заявлений надзорного ведомства. Прокуратура оспаривала положения генпланов Заневского и Юкковского городских поселений во Всеволожском районе, разрешавшие перевод 101,7 га и 54,86 га леса соответственно в земли населенных пунктов под ИЖС.