Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ангарска в зону СВО отправили 85 посылок с гуманитарной помощью

Перед отправкой все вещи тщательно разобрали и рассортировали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Ангарска в зону специальной военной операции отправили 85 посылок с гуманитарной помощью. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации городского округа.

— Посылки, собранные в школах для земляков-участников спецоперации отправили из администрации, — пояснили в пресс-службе администрации.

Перед отправкой все вещи тщательно разобрали и рассортировали. Военнослужащие в ближайшее время получат необходимые им вещи: влажные полотенца, средства личной гигиены, теплую одежду, чай и трогательные письма от школьников.

Предыдущая партия гуманитарной помощи была отправлена 29 октября 2025 года, тогда 23 посылки были собраны силами общественных организаций Ангарска.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске два бойца СВО получили государственные награды.