Из Ангарска в зону СВО отправили 85 посылок с гуманитарной помощью

Из Ангарска в зону специальной военной операции отправили 85 посылок с гуманитарной помощью. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации городского округа.
— Посылки, собранные в школах для земляков-участников спецоперации отправили из администрации, — пояснили в пресс-службе администрации.
Перед отправкой все вещи тщательно разобрали и рассортировали. Военнослужащие в ближайшее время получат необходимые им вещи: влажные полотенца, средства личной гигиены, теплую одежду, чай и трогательные письма от школьников.
Предыдущая партия гуманитарной помощи была отправлена 29 октября 2025 года, тогда 23 посылки были собраны силами общественных организаций Ангарска.
