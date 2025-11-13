Ричмонд
Жителя Иркутска оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Мужчина не уведомил о запуске орган обслуживания воздушного движения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 ноября. Жителя Иркутска привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера. В сентябре 2025 года мужчина запустил беспилотное воздушное судно, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения.

Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства».

Ранее агентство сообщало, что житель поселка Новонукутский Нукутского района не поставил на госучет квадрокоптер и устроил несанкционированный на полет летательного аппарата, за что был оштрафован. Инцидент произошел в августе 2025 года.