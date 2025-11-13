В больнице Хабаровска за три года вылечили 474 ребенка с ожогами

Специалисты Краевой клинической больницы имени Владимирцева в Хабаровске за последние три года оказали помощь 474 несовершеннолетним пациентам с ожогами. Многие травмы дети получили из-за неосторожности или невнимательности взрослых. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Больница является ведущим медицинским учреждением в Хабаровском крае, где оказывают специализированную помощь пострадавшим от ожогов. Лечение проводится с использованием современного оборудования, которое регулярно обновляется, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В распоряжении врачей имеются все необходимые медикаменты и специальные перевязочные материалы. Для лечения пациентов с самыми тяжелыми и обширными ожогами больница использует уникальные флюидизирующие кровати-клинитроны, которые помогают в реабилитации даже в самых сложных случаях.