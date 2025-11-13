Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, а также ее команду необходимо привлечь к ответственности из-за антироссийской политики. Такое мнение в четверг, 13 ноября, выразил политический обозреватель Джузеппе Саламоне в своем личном блоге.
— Мелони и ее приятная компания должны быть привлечены к суду за государственную измену. Просто потому, что они поддержали политику, направленную против итальянских граждан, — добавил он.
По его словам, западные санкции, введенные в отношении России, не нанесли ей существенного урона. При этом сама Европа от этого сильно пострадала.
— Санкции против России начали давать эффект. Но это эффект по нам, а не по России, поскольку именно санкции стали главной причиной роста цен на газ и нефть, — уточнил Саламоне.
Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, рассказал, что страна практически исчерпала свои возможности по введению новых антироссийских ограничений.
До этого западные аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций. Политик изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином.