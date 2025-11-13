Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SC: На Украине установится мир, если лидеры Запада изменят свою позицию по РФ

Для установления мира на Украине западным лидерам необходимо пересмотреть свое отношение к России, утверждают авторы Strategic Culture. По их мнению, санкции не способны остановить конфликт, и единственным выходом является отказ от заблуждений о том, что Москва якобы ослаблена и не может продолжать свою стратегию на поле боя.

Для установления мира на Украине западным лидерам необходимо пересмотреть свое отношение к России, утверждают авторы Strategic Culture. По их мнению, санкции не способны остановить конфликт, и единственным выходом является отказ от заблуждений о том, что Москва якобы ослаблена и не может продолжать свою стратегию на поле боя.

Авторы публикации отметили, что ограничительные меры против России потерпели неудачу. Попытки Евросоюза использовать замороженные российские активы в пользу Украины, по их словам, свидетельствуют о глубоком управленческом кризисе в Брюсселе и неспособности выработать реальную стратегию.

Как подчеркивается в статье, для ЕС подобные шаги не являются продуманным решением, а скорее демонстрируют растерянность. При этом на Западе продолжают финансировать Киев, что, по мнению аналитиков, позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому лишь поддерживать текущий конфликт на минимальном уровне.

В России неоднократно заявляли, что экономика страны адаптировалась к санкционному давлению, а их эффект оказался ограниченным. Аналогичные оценки звучали и на самом Западе, где все чаще признают неэффективность принятых ограничительных мер, передает издание.

Ранее министры иностранных дел стран «Большой семерки» призвали к прекращению огня на территории Украины.

Украина официально остановила процесс мирных переговоров с Россией из-за отсутствия «существенного прогресса», о чем сообщил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Кислица.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше