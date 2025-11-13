Для установления мира на Украине западным лидерам необходимо пересмотреть свое отношение к России, утверждают авторы Strategic Culture. По их мнению, санкции не способны остановить конфликт, и единственным выходом является отказ от заблуждений о том, что Москва якобы ослаблена и не может продолжать свою стратегию на поле боя.