В Омске помидоры и огурцы подорожали на 6% за неделю

В Омской области продолжают дорожать овощи и фрукты. Розничные цены на них в среднем в России выросли на 1,7%. Данные за период 6−10 ноября озвучил Росстат.
На прошлой неделе темпы подорожания оказались выше, чем на предыдущей, когда показатель составил 1,4%. Основной вклад в удорожание внесли огурцы: 6,1% за неделю. Значительный рост цен показали также помидоры — плюс 2,8%, лук — плюс 1%, свекла — плюс 0,7% и капуста — плюс 0,6%.
Немного повысились в стоимости картофель, бананы и яблоки: на 0,5%. Цены на морковь не изменились.
Несмотря на текущий рост, с начала 2025 года отрицательная динамика сохраняется по многим позициям. Огурцы с января подешевели на 39,5%, картофель — на 25,4%, лук — на 21,2%,. При этом яблоки за 10 месяцев подорожали на 4,9%. В целом по категории плодоовощной продукции зарегистрирован рост цен на 22,1%.
Ранее «КП Омск» сообщила, что суд постановил выплатить миллион рублей семье погибшего участника СВО.