В Омске помидоры и огурцы подорожали на 6% за неделю

Несмотря на текущий рост, с начала 2025 года отрицательная динамика сохраняется по многим позициям. Огурцы с января подешевели на 39,5%, картофель — на 25,4%, лук — на 21,2%,. При этом яблоки за 10 месяцев подорожали на 4,9%. В целом по категории плодоовощной продукции зарегистрирован рост цен на 22,1%.