Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске помидоры и огурцы подорожали на 6% за неделю

Рост стоимости овощей и фруктов ускорился.

В Омской области продолжают дорожать овощи и фрукты. Розничные цены на них в среднем в России выросли на 1,7%. Данные за период 6−10 ноября озвучил Росстат.

На прошлой неделе темпы подорожания оказались выше, чем на предыдущей, когда показатель составил 1,4%. Основной вклад в удорожание внесли огурцы: 6,1% за неделю. Значительный рост цен показали также помидоры — плюс 2,8%, лук — плюс 1%, свекла — плюс 0,7% и капуста — плюс 0,6%.

Немного повысились в стоимости картофель, бананы и яблоки: на 0,5%. Цены на морковь не изменились.

Несмотря на текущий рост, с начала 2025 года отрицательная динамика сохраняется по многим позициям. Огурцы с января подешевели на 39,5%, картофель — на 25,4%, лук — на 21,2%,. При этом яблоки за 10 месяцев подорожали на 4,9%. В целом по категории плодоовощной продукции зарегистрирован рост цен на 22,1%.

Ранее «КП Омск» сообщила, что суд постановил выплатить миллион рублей семье погибшего участника СВО.