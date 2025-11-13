Ричмонд
Омичи до декабря могут поменять своего страховщика пенсионных накоплений

С начала года таким правом воспользовались уже 4 690 жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

Омичи, имеющие сформированные пенсионные накопления, имеют полное право поменять страховую компанию для управления этими средствами. Соответствующее заявление необходимо подать до 1 декабря текущего года, отмечают в отделении СФР по Омской области.

В ведомстве напоминают, что страховщиком средств пенсионных накоплений может быть как Социальный фонд России, так и негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Смена страховщика происходит при переходе из одного НПФ в другой НПФ, а также при переходе из СФР в НПФ или наоборот. Если гражданин в качестве страховщика выбирает НПФ, то перед подачей заявления необходимо заключить с фондом договор об обязательном пенсионном страховании.

При этом перевести пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз в пять лет. А в случае досрочного перехода, инвестиционный доход начислен не будет. Заявление о переводе средств пенсионных накоплений новому страховщику можно подать лично в клиентской службе отделения СФР по Омской области или через портал госуслуг. Во втором случае потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.