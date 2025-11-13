Омичи до декабря могут поменять своего страховщика пенсионных накоплений

В ведомстве напоминают, что страховщиком средств пенсионных накоплений может быть как Социальный фонд России, так и негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Смена страховщика происходит при переходе из одного НПФ в другой НПФ, а также при переходе из СФР в НПФ или наоборот. Если гражданин в качестве страховщика выбирает НПФ, то перед подачей заявления необходимо заключить с фондом договор об обязательном пенсионном страховании.