Умерла бывший руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик

В 1985 году Прасковья Комлик стала директором иркутского радио.

Источник: Соцсети

2 ноября 2025 года, в день своего 89-летия, умерла бывший руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик. Сообщает «Радио России. Иркутск».

«В телерадиокомпании Прасковья Комлик начинала простым корреспондентом в литературной редакции, а потом трудилась в промышленной. У нее было много командировок, интересных встреч, актуальных передач. Журналистке нравилось рассказывать о людях, которые строили ГЭС, дороги, выпускали продукцию», — рассказали в издании.

Прасковья Комлик посвятила около 30 лет жизни Иркутскому телерадиокомитету. Она прошла путь от рядового репортёра до главного редактора, инструктора сектора печати Обкома партии и организатора областного радиовещания. В 1985 году Прасковья Комлик стала директором иркутского радио и возглавляла его 18 лет.

Близкие и коллеги называют Прасковью Фёдоровну журналистом старой школы — ответственным, мудрым и честным. К ней всегда обращались за советом и помощью.

8 ноября в Иркутске состоялась прощальная церемония, где собрались родные, друзья, коллеги и в последний путь проводили Прасковью Комлик.