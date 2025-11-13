Умерла бывший руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик

«В телерадиокомпании Прасковья Комлик начинала простым корреспондентом в литературной редакции, а потом трудилась в промышленной. У нее было много командировок, интересных встреч, актуальных передач. Журналистке нравилось рассказывать о людях, которые строили ГЭС, дороги, выпускали продукцию», — рассказали в издании.