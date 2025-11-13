Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 13 ноября 2025: В США задержали молдаванку — она осуждена на 17 лет за пытки и жестокое убийство; как депутаты ПАС получают миллионы леев из бюджета; увольнение телохранителей

Главные новости в Молдове на утро четверга, 13 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро четверга, 13 ноября 2025:

1. Субсидии от правительства — кому хочу, тому плачу: Как частные компании министра сельского хозяйства и депутата ПАС из Гагаузии получили более 50 млн из бюджета Молдовы за последние 4 года.

2. В США задержали гражданку Молдовы: На родине она осуждена на 17 лет за пытки и крайне жестокое убийство.

3. Увольнение телохранителей Санду связано с финансовой пирамидой ТUX? Президент Молдовы отправила в отставку охрану.

4. В Молдове скумбрия превратилась в символ необдуманной экономической политики властей: Нас жестко приучают к тому, что за ночь в несколько раз может подорожать, что угодно — знают, что мы промолчим.

5. Румынка, получающая зарплату 200 тысяч леев в месяц из бюджета Молдовы, учит, как разбогатеть: «Будет читать лекции пенсионерам, многодетным семьям, простым работникам аграрного сектора».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Папа у Ингрид силен в математике: Дети в молдавских будут учиться считать по учебнику из Эстонии.

Министерство просвещения Молдовы решило не издавать новый школьный учебник по математике, а «приобрести, перевести и локализовать» эстонский (далее…).

Не все в Молдове переживут ближайший год: Нас ждут ежедневный рост цен, тарифов и услуг.

В последнее время мы практически каждый день слышим о новом повышении цен, и эти повышения легко скрыть от глаз людей (далее…).

Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).