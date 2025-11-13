Топ-5 главных новостей в Молдове 13 ноября 2025: В США задержали молдаванку — она осуждена на 17 лет за пытки и жестокое убийство; как депутаты ПАС получают миллионы леев из бюджета; увольнение телохранителей

Главные новости в Молдове на утро четверга, 13 ноября 2025:
1. Субсидии от правительства — кому хочу, тому плачу: Как частные компании министра сельского хозяйства и депутата ПАС из Гагаузии получили более 50 млн из бюджета Молдовы за последние 4 года.
2. В США задержали гражданку Молдовы: На родине она осуждена на 17 лет за пытки и крайне жестокое убийство.
3. Увольнение телохранителей Санду связано с финансовой пирамидой ТUX? Президент Молдовы отправила в отставку охрану.
4. В Молдове скумбрия превратилась в символ необдуманной экономической политики властей: Нас жестко приучают к тому, что за ночь в несколько раз может подорожать, что угодно — знают, что мы промолчим.
5. Румынка, получающая зарплату 200 тысяч леев в месяц из бюджета Молдовы, учит, как разбогатеть: «Будет читать лекции пенсионерам, многодетным семьям, простым работникам аграрного сектора».
