До +16, туман и дождь прогнозируют синоптики в Ростовской области в четверг

В четверг, 13 ноября, жителей Ростова и Ростовской области ожидает пасмурный и туманный день. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.
— В Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями. Днем осадков не ожидается. Ветер юго-восточный и южный, постепенно переходящий на юго-западный и западный, его скорость составит 6−11 м/с. Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов.
В Ростовской области также преобладает облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах возможен туман. Днем местами ожидаются осадки. Ветер такой же, как в городе — 6−11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8 — +13 градусов, местами до +16 градусов.
Подпишись к нам в MAX и Telegram !
Читайте также.
Дожди, туманы и до +14 градусов: Начальник ростовского гидрометцентра Назарова рассказала, когда ждать первых заморозков и снега.