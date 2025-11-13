До +16, туман и дождь прогнозируют синоптики в Ростовской области в четверг

В Ростовской области также преобладает облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах возможен туман. Днем местами ожидаются осадки. Ветер такой же, как в городе — 6−11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8 — +13 градусов, местами до +16 градусов.