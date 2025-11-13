В «Автостате» назвали среднюю цену легкового автомобиля: стоимость транспортных средств близится к рекордным показателям

В «Автостате» назвали среднюю цену легкового автомобиля. Стоимость нового транспортного средства близится к рекордным показателям.
Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8% год к году и на 2% с сентября, достигнув 3,43 миллиона рублей. Рост минимальный с 2021 года — 6%, в предыдущие годы был 18−24%.
С 1 декабря 2025 года утилизационный сбор на импортируемые машины будет зависеть от типа, объема и мощности двигателя, а с 2026 года его ежегодная индексация составит 10−20%, сообщает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Вероятно, цена нового автомобиля снова вырастет.
Ранее KP.RU сообщил, что в октябре и сентябре в России наметился всплеск потребительской заинтересованности к новым автомобилям. Во второй осенний месяц было продано рекордное число легковушек — 166 тысяч.