Турист Тайганавт: Исчезновение Усольцевых могло быть связано с ударом молнии

Исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге могло быть связано с ударом молнии. Свое предположение высказал путешественник и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт.
Он отметил, что горные районы на юге Красноярского края пользуются популярностью у туристов. По его словам, туда недавно отправился в поход его знакомый вместе с напарницей.
Во время восхождения на одну из гор внезапно начался дождь и ударила молния. Мужчина получил сильные ожоги, а его спутница погибла.
Тайганавт подчеркнул, что перед выходом в путь погода была хорошей, и предсказать подобное развитие событий было невозможно, передает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что в машине семьи Усольцевых при досмотре нашли 600 тысяч рублей. В правоохранительных органах уточнили, что деньги были спрятаны в тайнике под панелью управления автомобиля.
В свою очередь криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропавшая семья Усольцевых могла уехать в Соединенные Штаты. Основной причиной для такого шага могло стать желание воссоединиться с сыном Сергея Усольцева от второго брака. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном исчезновении на данный момент.