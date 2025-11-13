Турист Тайганавт: Исчезновение Усольцевых могло быть связано с ударом молнии

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропавшая семья Усольцевых могла уехать в Соединенные Штаты. Основной причиной для такого шага могло стать желание воссоединиться с сыном Сергея Усольцева от второго брака. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном исчезновении на данный момент.