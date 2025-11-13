Ричмонд
Ударные БПЛА «Молния-2» поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

В Минобороны подтвердили уничтожение цели.

Источник: Аргументы и факты

Расчёт ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины на красноармейском направлении. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«В ходе боевой работы расчёт ударных БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки “Центр” нанёс точечный удар по пункту управления БПЛА противника на красноармейском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, кадры объективного контроля в реальном времени подтвердили полное уничтожение всех обнаруженных целей. Для поражения объекта военнослужащие использовали ударный БПЛА «Молния-2» с боевой частью.

Накануне стало известно, что БПЛА «Герань» уничтожил пункт дислокации иностранных наемников в Сумской области.

Ранее сообщалось, что российские военные испытали самодельную турель из трёх пулемётов Калашникова против беспилотников протиника.

