Золотые резервы России за год выросли на рекордные 92 млрд долларов

Золотые запасы России за год увеличились почти на сотню миллиардов долларов — такого рывка в новейшей истории страны ещё не было. По данным Центробанка, на 1 ноября 2025 года в хранилищах лежит золота на сумму почти 300 млрд долларов, тогда как год назад было 207,7 млрд. Для сравнения: столько резервы не прибавляли даже за предыдущие четыре года вместе взятые.