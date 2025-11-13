Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золотые резервы России за год выросли на рекордные 92 млрд долларов

Золотые запасы России за год увеличились почти на сотню миллиардов долларов — такого рывка в новейшей истории страны ещё не было. По данным Центробанка, на 1 ноября 2025 года в хранилищах лежит золота на сумму почти 300 млрд долларов, тогда как год назад было 207,7 млрд. Для сравнения: столько резервы не прибавляли даже за предыдущие четыре года вместе взятые.

Источник: Life.ru

Главный фактор роста — золотое ралли: за 12 месяцев цена металла подскочила в полтора раза, с 2700 до 4000 долларов за тройскую унцию. Интересно, что сам объём запасов даже немного снизился — примерно на три тонны, однако их стоимость взлетела из-за подорожания металла. Сейчас доля золота в международных резервах России достигла 41,3%, а валютная часть активов выросла лишь на полпроцента — до 426 млрд долларов, передаёт РИА «Новости».

Ранее Центробанк отчитался, что международные резервы России в октябре перевалили за 725,8 млрд долларов, увеличившись почти на 12,5 млрд. При этом стоимость монетарного золота выросла более чем на 17 млрд долларов за месяц. В эту сумму входят золото, иностранная валюта и активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.