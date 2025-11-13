Золотые резервы России за год выросли на рекордные 92 млрд долларов

Главный фактор роста — золотое ралли: за 12 месяцев цена металла подскочила в полтора раза, с 2700 до 4000 долларов за тройскую унцию. Интересно, что сам объём запасов даже немного снизился — примерно на три тонны, однако их стоимость взлетела из-за подорожания металла. Сейчас доля золота в международных резервах России достигла 41,3%, а валютная часть активов выросла лишь на полпроцента — до 426 млрд долларов, передаёт РИА «Новости».
Ранее Центробанк отчитался, что международные резервы России в октябре перевалили за 725,8 млрд долларов, увеличившись почти на 12,5 млрд. При этом стоимость монетарного золота выросла более чем на 17 млрд долларов за месяц. В эту сумму входят золото, иностранная валюта и активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства.
