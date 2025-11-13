Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобили в России подорожали до рекордных показателей

В октябре 2025 года стоимость новых машин в России поднялась до исторического максимума. Соответствующая информация следует из данных агентства «Автостат».

В октябре 2025 года стоимость новых машин в России поднялась до исторического максимума. Соответствующая информация следует из данных агентства «Автостат».

Так, средневзвешенная стоимость нового автомобиля выросла на восемь процентов год к году, а также на два процента — в сравнении с сентябрем. Теперь она составляет 3,43 миллиона рублей.

Однако темпы роста оказались минимальными с 2021 года — шесть процентов. В предыдущие годы показатель рос на 18−24 процента.

По словам генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, машины значительно увеличились в цене из-за новостей об изменении утилизационного сбора на импортные автомобили.

С 1 декабря 2025 года базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его коэффициент — на основании мощности, передает газета «Ведомости».

Автомобильный эксперт Никита Гудков рассказал «Вечерней Москве», на что повлияет изменение расчета утильсбора, как изменится стоимость автомобилей в России и от каких параметров машин она будет зависеть.