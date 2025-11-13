Минобрнауки России разъяснило новые правила приема на платные места для абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ

Речь идет примерно о 10% направлений подготовки, которые включены в особый правительственный перечень. Среди них — «Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение», «Юриспруденция» и «Психология». При этом в министерстве подчеркивают, что норма не означает полного запрета на платный прием таких абитуриентов.