Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки России разъяснило новые правила приема на платные места для абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ

Минобрнауки: Ограничения на платный прием абитуриентов затронут 10% направлений.

Источник: Комсомольская правда

Министерство науки и высшего образования России опровергло слухи о полном запрете приема на платные места абитуриентов с результатами ЕГЭ ниже 50 баллов. В ведомстве пояснили РИА Новости, что новые правила будут носить точечный характер и затронут лишь ограниченный перечень специальностей.

Речь идет примерно о 10% направлений подготовки, которые включены в особый правительственный перечень. Среди них — «Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение», «Юриспруденция» и «Психология». При этом в министерстве подчеркивают, что норма не означает полного запрета на платный прием таких абитуриентов.

Действие новых правил будет привязано к реальной практике приема на конкретные специальности в отдельных вузах.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ при совпадении специальностей. Эта норма вступила в силу с 1 сентября. Если профили обучения различаются — сдача ЕГЭ остаётся обязательной.