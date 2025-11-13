Минобрнауки России разъяснило новые правила приема на платные места для абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования России опровергло слухи о полном запрете приема на платные места абитуриентов с результатами ЕГЭ ниже 50 баллов. В ведомстве пояснили РИА Новости, что новые правила будут носить точечный характер и затронут лишь ограниченный перечень специальностей.
Речь идет примерно о 10% направлений подготовки, которые включены в особый правительственный перечень. Среди них — «Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение», «Юриспруденция» и «Психология». При этом в министерстве подчеркивают, что норма не означает полного запрета на платный прием таких абитуриентов.
Действие новых правил будет привязано к реальной практике приема на конкретные специальности в отдельных вузах.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ при совпадении специальностей. Эта норма вступила в силу с 1 сентября. Если профили обучения различаются — сдача ЕГЭ остаётся обязательной.