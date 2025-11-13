Это убьёт вашего питомца: какими 10 продуктами со стола нельзя кормить кошек и собак

Теобромин содержится в шоколаде. Theobroma cacao — это латинское название дерева, из которого делают шоколад. Шоколад опасен для собак и кошек в любых его проявлениях. Никогда не оставляйте в доступности для питомца ни конфеты, ни плитки, ни какао-порошок. Как у кошки, так и у собаки от шоколада может возникнуть ситуация с летальным исходом. Кофеин, теофиллин и теобромин вместе способны вызвать остановку сердца. Но даже если страшное миновало, вред всё равно велик. Теобромина в шоколаде больше всего. Люди его усваивают быстро, а животные — нет. Вещество накапливается в организме и вызывает серьёзные отравления.