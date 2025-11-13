Врач Клименко: самым частым заболеванием суставов является остеоартрит или артроз

Если в суставе появляются боль, воспаление, жидкость (синовит) и скопление жидкости, то это уже может указывать на артрит. Однако, если мы наблюдаем только внешние изменения на ноге, причины могут быть разнообразны. Например, при гипермобильности суставов, когда человек обладает чрезмерной гибкостью, что часто радует родителей, врачи могут видеть потенциальные риски. Таким образом, гибкость, особенно в детском возрасте, может быть сигналом для более глубокого обследования. Аналогичные вопросы возникают и у спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой. Гипермобильность и дисплазия, при всей своей видимой пользе для спорта, могут скрывать определенные проблемы со здоровьем.