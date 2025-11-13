В МФТИ провели испытания водородного вездехода «Русак»

«В принципе любой, кто умеет водить, справится и с “Русаком”. Единственное — у этого вездехода очень большой радиус поворота, можно легко не вписаться. Если сравнивать с привычным транспортом, то больше всего он похож на автобус по управлению или на очень большой внедорожник. Но привыкаешь к нему быстро, тем более это вездеход, поэтому заехать куда-то не туда не так страшно, как на обычной машине: колеса гигантские и дают высокую проходимость. Максимальная скорость — 60 км/ч, но мы ее пока ограничили. Будем вас катать в “детском” режиме», — пояснил водитель «Русака» Владимир Зиновьев.