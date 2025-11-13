В МФТИ провели испытания водородного вездехода «Русак»

На подмосковном водородном полигоне специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) представили свой уникальный инженерный прорыв — прототип отечественного водородного вездехода «Русак». Эта машина, высота колес которой уже достигает роста взрослого человека, в будущем превратится в гигантский самосвал, размер которого будет больше еще в 10 раз. Подробнее о том, для чего он будет применяться и почему воду из его выхлопной трубы можно пить — в репортаже «Газеты.Ru».
В Подмосковье начались ходовые испытания первого в России вездехода на водородном топливе под названием «Русак». Он выделяется ярким голубым пятном на пустой серой площадке полигона, а при приближении поражают его исполинские размеры: ~огромные колеса ростом с человека составляют две трети от всего вездехода~, остальное — крохотная кабина для экипажа «Русака».
Машину уже завели, однако несмотря на свои размеры, монструозных звуков она не издает, — вполне себе обычный автомобиль. «Русак» окружен водяным паром без запаха, — именно так выглядят его выхлопные газы.
«Мы находимся на полигоне ходовых испытаний водородного транспорта для тестирования нашего вездехода. Это не серийное изделие. Оно создано для отработки в масштабе 1 к 10 технологий для карьерного самосвала на газовом топливе. Это, по сути, инженерный стенд для поверки автономности этих технологий, энергосистем и систем управления “Русака”. Тренируем на нем то, что через год покажем на большой карьерной технике», — говорит генеральный директор Инжинирингового центра «Автономная энергетика» Юрий Васильев.
Водородная энергетика стремительно развивается по всему миру. Эта технология выделяется своей экологической чистотой, поскольку при переработке газа в качестве побочных продуктов образуются только электричество и вода. Водородные двигатели имеют значительное преимущество перед электроаккумуляторами, так как обладают большей энергоемкостью. Баллон с водородом компактнее аккумулятора и позволяет перевозить больше груза на большие расстояния. Водородное топливо находит применение в местах, где требуется высокая энергоемкость. Так, ученые пытаются создать водородные поезда, суда и даже есть задумки создания самолетов и космических ракет.
Этот прототип ляжет в основу карьерного самосвала для горнорудной промышленности, который будет выпускать БелАЗ. ~Применение машины должно начаться в 2027 году~.
«Испытания вездехода на этом полигоне для нас представляют особую ценность, так мы в одном месте на практике можем отработать технические решения, которые потом будут применяться в водородном самосвале, а также протестировать всю ту инфраструктуру, которая необходима для обеспечения этой машины топливом. ~В будущем переход на водородную карьерную технику позволит экономить до 1 млрд руб. в год на топливе~», — объясняет директор портфеля проектов в горнодобывающей отрасли «Ростех-развитие бизнеса» Федор Куликовский.
«Русак» способен проходить до 500 км без дозаправки со скоростью до 60 км/ч с восемью пассажирами и грузом до 2,5 тонн.
Если подойти к машине сбоку, то можно увидеть выхлопную трубу, из которой идет пар и капает жидкость. На вопрос, что это такое, Васильев просто ответил: вода, хотите попробовать? Один из журналистов согласился, взял бутылку, подставил к трубе и попробовал жидкость.
«Никакого вкуса. Обычная вода, только теплая», — прокомментировал он.
Залезть в кабину оказалось непростой задачей, приходится карабкаться вверх как на небоскреб по пожарной лестнице. Несмотря на то, что кабина рассчитана на восьмерых, в нее могло бы уместиться и больше. Ощущение такое, будто оказался в Сапсане: удобные большие сидения, есть стол, телевизор, радио, — только окна очень маленькие. Но лобовое стекло дает отличный обзор.
А вот оценить внешние габариты при езде на монстр-каре изнутри очень сложно даже опытным водителям.
«В принципе любой, кто умеет водить, справится и с “Русаком”. Единственное — у этого вездехода очень большой радиус поворота, можно легко не вписаться. Если сравнивать с привычным транспортом, то больше всего он похож на автобус по управлению или на очень большой внедорожник. Но привыкаешь к нему быстро, тем более это вездеход, поэтому заехать куда-то не туда не так страшно, как на обычной машине: колеса гигантские и дают высокую проходимость. Максимальная скорость — 60 км/ч, но мы ее пока ограничили. Будем вас катать в “детском” режиме», — пояснил водитель «Русака» Владимир Зиновьев.
Скорость действительно детская — по ощущениям мы ехали не больше 20 км/ч. Движется машина аккуратно, будто лодка по волнам, качает тоже, как на воде. А вот звук двигателя внутри кабины можно сравнить со звуком взлетающего самолета, — он достаточно громкий.
Топливо и заправка для вездехода находятся совсем неподалеку — на другом полигоне. Там хранятся примерно несколько десятков газовых баллонов, а также заправочный пистолет, который очень похож на обычный бензиновый, — только новее и чище. Закачивают газ под давлением 350 Бар, что намного больше, чем в привычном всем заправочном пистолете. По словам Васильева, ~заправка будущего карьерного самосвала «под завязку» займет около 20 минут. ~
Как объяснили на демонстрации вездехода специалисты МФТИ, техника на водороде обладает большой дальностью хода и грузоподъемностью. Поэтому применение новой технологии наиболее перспективно для большегрузов: поездов, судов и карьерных самосвалов. А вот водородных автомобилей или самокатов ждать не стоит. В такой небольшой технике переход на водород на дает значительной экономии, по крайней мере на текущем этапе развития водородной энергетики.
В будущем возможен переход всего транспорта на «водородную тягу».