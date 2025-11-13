Жительница Норильска отсудила 460 тысяч рублей за плохие онлайн-курсы

Жительница Норильска через суд взыскала с предпринимателя полную компенсацию за онлайн-курс по инвестициям, который не оправдал её ожиданий. Общая сумма возврата составила более 460 тысяч рублей, сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Как установил суд, женщина заключила договор на обучение после рекламы в мессенджере Telegram. Особенностью предложения была оплата курса через кредит от банка-партнера. Из взятых 500 тысяч рублей 350 тысяч составляла стоимость самого обучения, 100 тысяч — оплата некой «практики», а 50 тысяч — комиссия за оформление кредита.
Когда истица поняла, что содержание курса не соответствует обещаниям, она решила прекратить обучение и потребовала вернуть деньги. После того как предприниматель отказался выполнять её требование, женщина обратилась за помощью в Управление Роспотребнадзора, специалисты которого помогли ей составить исковое заявление.
Суд полностью удовлетворил требования пострадавшей. С индивидуального предпринимателя Е. В. Котляровой были взысканы:
Остаток денежных средств по договору — 291 666 рублей;
Неустойка — 10 719 рублей;
Компенсация морального вреда — 10 000 рублей;
Штраф в пользу потребителя — 150 583 рубля.
Решение суда уже вступило в законную силу. Этот случай наглядно показывает, что потребители вправе требовать возврата средств за некачественные образовательные услуги, особенно если они были оплачены в кредит.
