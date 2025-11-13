Жительница Норильска отсудила 460 тысяч рублей за плохие онлайн-курсы

Как установил суд, женщина заключила договор на обучение после рекламы в мессенджере Telegram. Особенностью предложения была оплата курса через кредит от банка-партнера. Из взятых 500 тысяч рублей 350 тысяч составляла стоимость самого обучения, 100 тысяч — оплата некой «практики», а 50 тысяч — комиссия за оформление кредита.