Мощная магнитная буря началась на Земле — что ждать белорусам

На Земле началась мощная магнитная буря планетарного масштаба. Об этом белорусов и других жителей планеты предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.
Сильная магнитная буря, вызванная мощными выбросами плазмы на Солнце, была спрогнозирована на 36 часов, она может затянуться примерно до 15.00 часов (по минскому времени).
— Регистрируется очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, — информировали накануне в лаборатории.
По последним данным на утро 13 ноября фиксировалась магнитная буря уровня G2.7.
Также ученые отмечали, что утром четверга к Земле пришел третий выброс солнечной плазмы, в связи с чем на планете наблюдались одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Увидеть полярное сияние появился шанс у жителей планеты, начиная с широт 45 градусов.
— Полярный овал уже уходит в Европу и Канаду, но, возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца, — предупреждали специалисты.
