Суд вынес приговор свердловчанке, чьи дети погибли в пожаре. Фото

Асбестовский горсуд (Свердловская область) вынес приговор жительнице, оставившей без присмотра двоих своих детей (четыре и пять лет), которые устроили пожар в квартире и скончались. Следующие 2,5 года Татьяна П. проведет в колонии-поселении, рассказали в объединенной пресс-службе судов.