«Все среднее»: банкиры «нарисовали» портрет омичей, попадающих на уловки мошенников

По статистике, приводимой сотрудниками банка, 31% омичей сталкивались с разными видами кибермошенничества, а у 3% аферисты выманили деньги. При этом, 45% случаев обмана омичей заключается в телефонном и смс-мошенничестве. Также банкиры отмечают, что в 66% случаев у жертвы похищали собственные средства, в основном, в размере до 20 тысяч рублей. А в 18% случаев — это были кредитные деньги. О печальном итоге общения омичей с телефонными преступниками говорит еще одна цифра: в 72% случаев пострадавшим не удалось вернуть похищенные средства.