В Чайковском Пермского края на главной площади появилась новогодняя ель. Фото

В мэрии горожанам обещают цикл праздничных мероприятий по всему городу, а также в сельских территориях. Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми главный ледовый городок на эспланаде будет в тематике произведений Павла Бажова и фольклора коми-пермяков. Пока власти ищут подрядчика для его постройки.