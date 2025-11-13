Больше сотни украинских дронов сбито над регионами РФ

Срочная новость.
За прошедшую ночь над территориями российских регионов было уничтожено 130 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
