«Дед, отец… На мне это закончилось»: Ефремов рассказал о борьбе с алкоголизмом

Актер Никита Ефремов признался, что когда-то серьезно интересовался психологией, и именно она помогла ему справиться с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Переломным моментом актер назвал события 7,5 года назад, когда с помощью психотерапии осознал, что прежний образ жизни приводит лишь к опустошению.
Он отметил, что путь к выздоровлению оказался сложным: пришлось признать проблему, изменить окружение и пересмотреть собственные приоритеты. По словам актера, зависимость связана не с веществами, а с внутренней болью, которую человек пытается заглушить.
Ефремов также рассказал, что долгое время чувствовал давление из-за славы отца и деда. По его словам, отделиться от этого влияния удалось лишь недавно, когда он покинул театр «Современник» и почувствовал себя самостоятельным артистом.
— Возможно, это связано и с тем самым родовым гнездом. Думаю, тут есть и другая история — ведь и дед выпивал, и отец выпивал… В какой-то момент я подумал, что, наверное, это моя миссия — чтобы на мне это все, было бы здорово, закончилось, — поделился актер на шоу Dreamcast.
Он также отметил, что старается избежать зависимостей, связанных с его знаменитой семьей, чтобы подтвердить свою принадлежность. По его словам, для него достаточно просто любить, чтобы поддерживать связь с близкими.