Секции самбо и вольной борьбы открыли в поселке Эльбан Амурского района

За счет средств краевого бюджета для тренировочного процесса приобрели борцовские ковры и комплекты шведских стенок. Первые тренировки по самбо стартовали еще в мае, а уже в ноябре начались занятия по вольной борьбе. Сегодня в зале занимаются спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет. Тренирует детей инструктор по спорту Виктор Подглазов и участник СВО Ильяс Магомедов.