Секции самбо и вольной борьбы открыли в поселке Эльбан Амурского района

В поселке Эльбан Амурского района на базе отремонтированного стадиона «Восход» открылись секции самбо и вольной борьбы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Специализированный зал для начального обучения основам данных единоборств начал работу по поручению губернатора края Дмитрия Демешина.
Как рассказал президент хабаровской краевой федерации спортивной борьбы, директор спортивной школы «Региональный центр развития спорта» Константин Ефимов, «это уже вторая секция, которую открыли на базе стадиона “Восход”. В мае этого года начал работу зал для самбо, в котором уже успешно проходят тренировки».
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке министерства спорта края и губернатора Дмитрия Демешина. Открытию зала поспособствовал и партийный проект «Выбор сильных», целью которого является сделать дзюдо, самбо и спортивную борьбу доступными для каждого желающего.
За счет средств краевого бюджета для тренировочного процесса приобрели борцовские ковры и комплекты шведских стенок. Первые тренировки по самбо стартовали еще в мае, а уже в ноябре начались занятия по вольной борьбе. Сегодня в зале занимаются спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет. Тренирует детей инструктор по спорту Виктор Подглазов и участник СВО Ильяс Магомедов.
Добавим, что сегодня комплекс «Восход» — ключевой объект спортивной инфраструктуры Эльбанского городского поселения. Здесь занимаются 180 спортсменов по пяти видам спорта: настольный теннис, каратэ, футбол, бокс, хоккей. Всего в муниципалитете участниками спортивного движения являются более 3,5 тысячи человек, из них почти 2 тысячи жителей — это молодежь.
Напомним, что в июле 2024 года в ходе своей рабочей поездки в Амурский район губернатор Дмитрий Демешин дал поручение выделить средства для оснащения необходимым оборудованием спортивного комплекса «Восход» в поселке Эльбан. Кроме того, благодаря финансовой поддержке правительства края, был завершен ремонт в помещениях.
Ранее ИА AmurMedia сообщала, что в школах Хабаровского края появляется все больше современных пространств для занятий физкультурой. На территории четырех образовательных организаций краевого центра завершены работы по благоустройству открытых стадионов и спортивных площадок. На обновленных территориях созданы универсальные площадки для футбола, баскетбола и волейбола, установлены специализированные воркаут-зоны и обустроены беговые дорожки.