Тишковец раскритиковал теорию о климатическом оружии США и распылениях Пентагона

«Чтобы реально повлиять на климат, нужно взорвать вулкан вроде Кракатау, а не разбрызгивать реагенты. Природа намного мощнее любых человеческих технологий. Всё это, скорее всего, просто попытки освоить бюджеты», — сказал метеоролог kp.ru.
По словам Тишковца, климатическая система живёт по своим циклам, и вмешиваться в них бессмысленно. Гораздо опаснее, считает он, экологическая катастрофа: в Тихом океане уже плавают мусорные острова размером с Францию.
Ранее Life.ru сообщал, что страны ЕС резко отреагировали на обвинения Дональда Трампа в адрес Европы по климатическим вопросам. Брюссель потребовал от США прекратить подрывать позиции Евросоюза и заявил, что намерен дать «жёсткий ответ» Вашингтону и укрепить собственное климатическое влияние.
