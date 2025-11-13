Тишковец раскритиковал теорию о климатическом оружии США и распылениях Пентагона

Американские военные десятилетиями распыляют по планете химикаты, чтобы управлять погодой — с таким громким заявлением выступил эколог Дейн Вигингтон в эфире подкаста Такера Карлсона. Он утверждает, что Пентагон 30 лет тайно превращает климат в оружие, распыляя в небе миллионы микрочастиц алюминия, бария и графена. Якобы следы этих веществ обнаруживаются в дождевой воде и почве по всему миру. Однако ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал подобные обвинения фантазией.